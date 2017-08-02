يسعى مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، لتوفير 12 ألف رأس من الأبقار لتكون بديلاً للجمال، بعد حظر وزارة الصحة دخول الجمال المشاعر المقدسة بسبب “كورونا”.
وأوضح المشرف العام على المشروع الذي يشرف عليه البنك الإسلامي للتنمية ولجنة من عدة جهات حكومية المهندس موسى العكاسي، وفقاً لـ”عكاظ”، أن البنك الإسلامي يسعى لتوفير 12 ألف رأس من الأبقار، هي الطاقة الاستيعابية لمجزرة الإبل والأبقار بوادي فجر الحرمان، لتكون بديلاً للإبل التي حظرت “الصحة” دخولها للمشاعر بسبب “كورونا”.
وأضاف العكاسي أن البنك الإسلامي للتنمية سيعمل على توفير الأعداد المطلوبة من الأبقار من السوق المحلية، مبيناً أنهم في حال عدم توفير الأعداد المطلوبة سينسقون مع وزارة الزراعة لاستيراد أعداد إضافية من خارج المملكة.
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