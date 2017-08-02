نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بمنطقة الجوف حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ تورط في تهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أن المدعو عامر حسين إبراهيم القريني، أردني الجنسية، ضبط أثناء تهريبه كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة، وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له، أحيل إلى المحكمة التي أصدرت بحقه حكم القتل تعزيراً.
وبعد أن أيد الحكم كلٌ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، صدر أمر ملكي بتنفيذ ما أقر بحقه شرعاً، ونُفذ حكم القتل تعزيراً بحق الجاني المذكور اليوم الأربعاء في منطقة الجوف.وفق “أخبار 24”.
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