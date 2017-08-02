سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

سعد بن سليمان الفريخ

جديد المقالات

لمواجهة ارتفاع الحرارة.. تبريد منشأة الجمرات برذاذ الماء عبر 750 عاموداً في حج هذا العام

المحتوى السابق المحتوى التالي "الصحة" تقر بتضخم عدد موظفيها وتتعهد بتقليلهم بعد التخصيص