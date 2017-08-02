بدأت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة في تنفيذ مشروع تبريد المساحة الغربية لمنشأة الجمرات برذاذ الماء، بالإضافة لطريق العودة من الجمرات إلى مشعر منى، وذلك عبر 750 عموداً للرش، للاستفادة منها في موسم حج هذا العام.
ويغطي المشروع، وفقا لـ”الإخبارية”، أكثر من 10 آلاف متر طولي، تغطى برذاذ الماء عبر محطتين رئيسيتين، وذلك برش 235 مترباً مكعباً من الماء في الساعة، وستكون عملية الرش متواصلة طوال أيام الحج، ما يسهم في تخفيف درجات الحرارة والمشقة على الحجاج.
يذكر أن المشروع يأتي ضمن عدد من المشاريع التي تشرف على تنفيذها هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة هذا العام بالمشاعر.
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