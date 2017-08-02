تعرض رجل أربعيني بمحافظة جدة لإصابة بالغة في أجزاء حساسة من جسده بسبب الألعاب النارية، الأمر الذي استدعى إخضاعه لعملية جراحية عاجلة لوقف أية مضاعفات جراء ذلك.
وأوضح استشاري المسالك البولية بمستشفى الملك فهد بجدة، الدكتور أيمن السليماني، أن طوارئ المستشفى استقبلت حالة حرجة لأربعيني مصاب في أعضائة التناسلية بشظايا ألعاب نارية “طراطيع”، كان قد وجدها في حوش منزله، حيث حاول إشعالها ولكنها لم تشتعل، فقام برميها في منطقة بها حجارة، وعندها اشتعلت وأصابته بشكل مباشر.
وبعد إجراء الفحوصات الطبية للمريض، قرر الأطباء إخضاعه لعملية جراحية سريعة، وتكللت العملية بالنجاح وتم استئصال الجزء المتضرر من خصية الشخص المصاب، وهو الآن بصحة جيدة، وأكد الأطباء أن الإصابة لم تؤثر على قدرته على الإنجاب.وفق “أخبار 24”.
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