كشفت مصادر مطلعة عن تفخيخ الإرهابيين بحي المسورة أعمدة الإنارة والأسوار العالية وأسفل المنازل المخطط إزالتها، بالقنابل المتفجرة لاستهداف الدوريات الأمنية والجهات المنفذة لعملية الإزالة.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”عين اليوم”، أن العناصر الإرهابية تستخدم قنابل متفجرة “محلية الصنع” مشابهة للمستخدمة من التنظيمات الإرهابية بالخارج لإلحاق الضرر بالآليات المستخدمة في عمليات الإزالة للمباني العشوائية التي تستخدم كأوكار لتنفيذ عملياتهم وتخزين الأسلحة.
وأشارت إلى لجوءهم إلى حرب العصابات أثناء تعقبهم من الجهات الأمنية، لمنع عملية تطوير الحي وتأمينه.
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