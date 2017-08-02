نفى البرازيلي ريكاردو غوميز المدير الفني لنادي النصر، نية ناديه في التعاقد مع أي لاعب من الفرق المشاركة في البطولة العربية.
وقال المدرب في تصريحاتٍ نقلها موقع FilGoal المصري: “البطولة العربية بالفعل تضم الكثير من اللاعبين المميزين، مثل محمد فوزير لاعب الفتح الرباطي المغربي”.
وتابع “لكن لن نضم أي لاعب في الفترة الحالية من لاعبي الفرق المشاركة في البطولة”.
وكانت تقارير قد تحدثت في الأيام السابقة تشير إلى اهتمام النصر باللاعب وذلك كبديل عن الزيمبابوي خاما بيليات.
فوزير سجل في البطولة 3 أهداف وساهم في تأهل فريقه لنصف النهائي لمواجهة الترجي التونسي.
وتستضيف مصر البطولة العربية للأندية بمشاركة 12 فريقًا من جميع أنحاء الوطن العربي، في الفترة من 22 يوليو إلى 6 أغسطس.وفق “سبق”.
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