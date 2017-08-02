خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فیفا”، نادي اتحاد جدة بسرعة سداد مستحقات اللاعب البرازيلي جوبسون أولیفییرا والتي تبلغ 180 ألف دولار.
بدوره، قطع رئیس مجلس إدارة النادي أنمار الحائلي، حضوره دورة تبوك الدولية متجهاً إلى مقر النادي بمحافظة جدة لدراسة الموقف بشأن الخطاب وإنهاء أزمة اللاعب الذي كان يبلغ إجمالي حقوقه عند النادي 315 ألف دولار قبل تخفیضھا إلى 240 ألف دولار وسدد منها النادي 60 ألف دولار فقط.وفق “أخبار 24”.
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