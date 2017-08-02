وضح تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء، أن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال فترة ما بعد الظهيرة.
وتوقعت الهيئة في تقريرها أن تتأثر بهذه الأحوال الجوية مرتفعات “نجران، جازان، عسير، الباحة”، ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويمتد تأثيرها غرباً لتشمل الأجزاء الساحلية.
كما توقعت الهيئة في تقريرها، أن تنشط الرياح السطحية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية والقصيم وحائل.وفق “أخبار 24”.
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