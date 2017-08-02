قضت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكم ابتدائي بسجن مواطن لمدة 8 سنوات، وذلك لتستره على مطلوب أمني، وإثبات إدانته بإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وتضمنت قائمة الاتهامات التي واجهها المتهم، التستر على شقيقه المطلوب أمنياً وعلمه بمكان اختبائه مع مطلوبين آخرين، والمشاركة في تشييع جنائز بعض الهالكين في المواجهات الأمنية، وترديد هتافات مناوئة للدولة والدعوى لإسقاطها وإسقاط الحكم في البحرين.
وشملت قائمة الاتهامات أيضاً التقاط صورتين ومقطع فيديو لموقع أمني وإرسالها لمجموعات بمواقع التواصل بعض أعضائها مطلوبين أمنياً، وتبادل مقاطع فيديو وصور مع مطلوبين تتضمن أخباراً ومواقع لرجال أمن بهدف تنبيههم لعدم القبض عليهم.
وقررت المحكمة حبس المتهم 8 سنوات ومنعه من الكتابة في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد خروجه من السجن.وفق “أخبار 24”.
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