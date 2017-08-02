كشفت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، حقيقة ما يتردد بشأن تكليف المعلمات بتدريس الطلاب الذكور بالصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، مؤكدةً أن الأمر غير صحيح ولم يطرح هذا السيناريو بعد.
وقالت “العواد” وفقاً لـ”عكاظ”، إن المشروع الذي يدرس من قبل اللجنة المُشكلة لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة مع الصفين الأول والثاني الابتدائي يتوقف عند تدريس المعلمات للطلاب الذكور حتى الصف الثاني الابتدائي فقط.
وأوضحت أن اللجنة المشكلة لدراسة الدمج تحضر حالياً لمتطلبات الاجتماع الأول لها، ولم تناقش أي سيناريو يخص تدريس المعلمات لطلاب ذكور من مراحل سنية كبيرة.
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