ذكرت مصادر أن الجهات الأمنية تمكنت مؤخراً من قتل مطلوب أمني خطير وُرد اسمه بقائمة المطلوبين التسعة إلى جانب إصابة عدد آخر، خلال مواجهات مع مجموعة من الإرهابيين بمنطقة زراعية محاذية لحي المسورة بالعوامية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن الإرهابي المقتول خلال العملية كان يعتبر مهندساً لعدد كبير من العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً، مبينةً أن العمليات الأمنية التي تجري منذ أسبوع بالعوامية حققت نجاحات كبيرة على الصعيد الميداني.
ولفتت إلى أن تعليمات وردت إلى قوات الأمن المشاركة بالعمليات الأمنية تؤكد ضرورة عدم تصوير ونشر التحركات الأمنية؛ لإضفاء نوع من السرية وعدم إعطاء الفرصة للإرهابيين لكشف مواقع التمركز الأمني.
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