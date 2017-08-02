نفى محافظ القطيف فلاح الخالدي ما تردد حول إجبار سكان حي المسورة والأحياء المجاورة بترك مساكنهم والانتقال لأماكن أخرى، مؤكداً أن المحافظة تلقت عشرات الطلبات من السكان لنقلهم من مساكنهم الحالية وتوفير سكن آمن لهم؛ بسبب تخوفهم من وقوع عمليات إرهابية.
وبيّن الخالدي وفقاً لـ”الحياة”، أن المحافظة تعاقدت مع عددٍ من الشقق المفروشة في مدينة الدمام لإيواء الراغبين بالخروج من الحي والمناطق المجاورة له، مشدداً على أن الطلبات التي استقبلتها المحافظة جاءت بمحض إرادة السكان ومن تلقاء أنفسهم.
ولفت إلى أن نقل عشرات الأهالي والأسر من الأحياء سيكون بشكل مؤقت؛ لحين إزالة أوكار الخارجين عن القانون داخل حي المسورة، مبيناً أن الأهالي رحبوا بمبادرة المحافظ لمحاصرة الإرهابيين الذي استغلوا المباني المهجورة ملجأ للأعمال الخارجة عن القانون وتجارة الأسلحة وترويج المخدرات.
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