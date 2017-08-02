توفي طفل يبلغ من العمر عاماً ونصف العام من محافظة جدة بعد حدوث نزيف في المخ، وذلك جراء تعرضه للضرب؛ حيث اتهم والداه خادمة منزلية بالاعتداء عليه وإصابته.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي القرشي، أن شرطة جدة تلقت بلاغاً من قسم الطوارئ بمستشفى الحرس الوطني بمحافظة جدة، يفيد بإحضار مواطن ابنه في حالة حرجة؛ جراء تعرضه لنزيف في المخ أدى إلى وفاته.
وأضاف العقيد القرشي أن الاستدلالات الأولية للحادثة أوضحت أن الطفل تعرض لاعتداء، واتهم والداه خادمة منزلية من جنسية آسيوية بالاعتداء عليه، ليتم التحفظ عليها وإحالتها للنيابة العامة بحكم الاختصاص.
يذكر أن مصادر كانت قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن طفلاً لم يتجاوز العامين من عمره في مدينة جدة، توفي نتيجة تعرضه لنزيف داخلي؛ بسبب ضربه من قبل خادمة، بررت فعلتها بسبب بكائه.وفق “أخبار 24”.
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