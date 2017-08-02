وثّق مقطع فيديو متداول لحظة دخول أحد زملاء الرقيب مهدي اليامي، الذي استشهد مؤخراً خلال مواجهات مع إرهابيين ببلدة العوامية في محافظة القطيف، في نوبة بكاء شديدة بجوار قبر الشهيد خلال لحظات وداعه الأخيرة بعد انتهاء مراسم الدفن.
وأظهر المقطع العقيد مانع الشبرمي من قوات الطوارئ الخاصة بالمنطقة الشرقية وهو يجثو على ركبتيه بجوار قبر الشهيد اليامي ويرفع يديه للدعاء له بالمغفرة والرحمة، ومن ثم يدخل في نوبة بكاء شديد، فيما يحاول بعض الأشخاص الحاضرين مراسم الدفن التخفيف عنه.
وكان ذوو الشھید قد شیعوا أول أمس الإثنین، جثمانه في حضور جمع غفير من المواطنین ومن زملاء الشھید يتقدمھم قادة قوات الطوارئ الخاصة في المنطقة الشرقیة.
وفق “أخبار 24”.
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