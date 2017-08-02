أصدر مكتب مقتدى الصدر، امس (الثلاثاء)، بياناً حول نتائج زيارة زعيم التيار الصدري إلى المملكة ولقائه نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح البيان أن الزيارة نتج عنها تقديم المملكة مساعدات للمتضررين والمهجرين، منها 10 ملايين دولار لمساعدة النازحين عبر الحكومة العراقية.
وأفاد البيان بأن الصدر بحث مع مسؤولي المملكة إنشاء خط جوي يربط بين المملكة والعراق، وتعزيز الفرص الاستثمارية والتجارية بين البلدين.
كما أشار البيان إلى أن الجانبين بحثا سبل تعزيز العلاقات بين المملكة والعراق في شتى المجالات، وافتتاح المنافذ الحدودية لتعزيز التبادل التجاري، وتعزيز التعاون في مجال الشباب، بالإضافة إلى مواصلة المشاورات لما فيه خير ومصلحة البلدين.وفق “أخبار 24”.
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