سعد بن سليمان الفريخ

أ.هنادي العتيبي

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“الماضي” يستقبل مدير عام الزراعة الجديد والأهالي يعلقون به الامال ليمسح الالام

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