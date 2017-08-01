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الأوقاف المهجورة والمجهولة في محافظة #الدلم ؟!
د.هلال العسكر2296 0
دعوة لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة #الدلم
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السناب تشات .. منصة التسويق الكبرى !
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” يصير خير ، خلها في وقتها “
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أعجوبة البتراء
سعد بن سليمان الفريخ9716 0
لهذا المسؤول الراحل أقول
سعود عبدالله الضحوك18046 3
“الماضي” يستقبل مدير عام الزراعة الجديد والأهالي يعلقون به الامال ليمسح الالام
خلفا للدكتور السعيس
“الماضي” يستقبل مدير عام الزراعة الجديد والأهالي يعلقون به الامال ليمسح الالام
الخرج اليوم - سعود الضحوك :
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