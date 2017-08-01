استقبل نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر السلام بجدة عدداً من الأمراء والمشايخ والمواطنين.
وحضر الاستقبال أمير منطقة مكة المكرمة المكرمة الأمير خالد الفيصل ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وعدد من الأمراء.
كما حضر الاستقبال عدد من المشايخ، يتقدمهم الشيخ صالح بن حميد والشيخ عبدالله التركي والشيخ محمد العيسى والشيخ عبدالله المطلق والشيخ سعد الشثري والشيخ عبدالله بن منيع.وفق “أخبار 24”.
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