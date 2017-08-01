أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لتأنيث وتوطين محال بيع المستلزمات النسائية غرة شهر صفر المقبل، مبينةً أن هذه المرحلة تستهدف المحال النسائية في المراكز التجارية المغلقة والمفتوحة والقائمة بذاتها.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل أن المرحلة الثالثة تهدف لفتح فرص عمل جديدة للمرأة السعودية وتوفير بيئة عمل مناسبة لها، لافتاً إلى أنه كان من المقرر إنهاء تطبيق هذه المرحلة في 1/1/ 1438هـ لإعطاء المنشآت وأصحاب العمل فرصة لتهيئة البيئة المناسبة لعمل المرأة.
وأبان أن الأنشطة المستهدف توطينها في المرحلة الثالثة هي محال بيع العطورات النسائية، والأحذية والحقائب والجوارب النسائية، بالإضافة إلى الملابس النسائية الجاهزة، والأكشاك التي تبيع المستلزمات النسائية، وأقسام المحلات التي تبيع ملابس نسائية جاهزة والأقمشة النسائية.
وتابع أن من ضمن الأنشطة المستهدفة بالتأنيث كذلك: المحلات الصغيرة القائمة بذاتها التي تبيع فساتين السهرة وفساتين العرائس والعباءات النسائية والإكسسوارات والجلابيات النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة، وأقسام الصيدليات في المراكز التجارية المغلقة التي تبيع إكسسوارات وأدوات تجميل.وفق “أخبار 24”.
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