تعتزم إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم تدشين خطة وطنية هذا العام لتدريب المعلمين والمعلمات في مجال المسرح المدرسي، بهدف تقديم مشروعات ثقافية موجّهة لطلاب المرحلة الابتدائية.
وأوضح مدير إدارة النشاط الثقافي بالوزارة، الدكتور بندر بن مفرح العسيري، وفقاً لـ”الوطن”، أن الخطة تتضمن عروضا مسرحية بسيطة، تشمل الإلقاء والإنشاد والحوارات البسيطة لتنمية قدراتهم وتعزيز القيم الأخلاقية، وأنها ستنطلق مع بداية العام الدراسي القادم بالمنطقة الشرقية بمشاركة 16 إدارة عامة، ومن ثم تعمّم على باقي المناطق.
وأضاف العسيري أن برنامج تدريب المعلمين على مهارات المسرح ينفَّذ بالتنسيق مع الهيئة العربية للمسرح، التي تتولى تدريب المعلمين.
وكشف مدير إدارة النشاط الثقافي بوزارة التعليم أن الوزارة لديها الآن ما بين 50 و60 مشرفاً تحت التدريب في الأردن، بالإضافة لـ30 آخرين أنهوا تدريبهم في معاهد بالأردن، لن يتولى أي منهم مهمة التدريب إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط، والتي يُحصل عليها بعد تقديم مشروع مسرحي.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج