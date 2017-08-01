أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عقوبة ناقلي الحجاج الذين لا يحملون تصاريح نظامية بالحج، تصل للغرامة 50 ألف ريال عن كل حاج يُضبط أثناء نقله، مع السجن لمدة ستة أشهر ومصادرة المركبة.
وأضافت المديرية أنه في حالة كان الناقل وافداً فإنه يعاقب كذلك بالترحيل خارج المملكة بعد تنفيذ العقوبة، والمنع من دخول المملكة وفقاً للمدة التي يحددها النظام.
يشار إلى أن الجوازات قد كشفت في وقت سابق أنها أصدرت خلال حج العام الماضي (101) قراراً إدارياً بحق 574 مخالفاً نقلوا حجاج غير مصرح لهم، وبلغت جملة الغرامات المالية المحصلة منهم 5.8 مليون ريال، فيما بلغت مدة أحكام السجن التي فُرضت بحقهم (1425) يوماً، وتم مصادرة (18) مركبة.وفق “أخبار 24”.
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