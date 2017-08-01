نفذت وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، حكم القتل تعزيراً في جانٍ باكستاني الجنسية، لتورطه في تهريب كميات من الهيروين المخدر، وذلك بالمنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن الأجهزة الأمنية كانت قد ألقت القبض على المدعو زبير أحمد محمد أفضل، باكستاني الجنسية، أثناء قيامه بتهريب كمية من الهيروين المخدر داخل أحشائه.
وأضاف البيان أنه بعد التحقيق مع الجاني تم توجيه الاتهام إليه بما نُسب له؛ وأُحيل إلى المحاكمة وحُكم عليه بالقتل تعزيراً، وأُيد الحكم كلٌ من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، ونُفذ الحكم بالجاني اليوم بالمنطقة الشرقية.وفق “أخبار 24”.
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