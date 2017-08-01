أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة في مدينة الخرج بمنطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المواطن نايف بن لمعان الهويشلي الدوسري، أقدم على قتل مواطنه محمد بن شافي بن عواد الدوسري، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس مما أدى إلى وفاته؛ إثر خلاف بينهما.
وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.
وأشارت إلى أنه جرى إحالة الجاني إلى المحكمة العامة بالخرج، حيث صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيِّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وتم تنفيذ الحكم في الجاني اليوم بمدينة الخرج.وفق “أخبار 24”.
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