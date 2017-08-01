كشف مشجع النادي الأهلي الموقف الذي حدث بينه وبين محترف النادي اللاعب السوري عمر السومة، والذي أدى إلى أن ألقى السومة جوال المشجع على الأرض.
وأوضح المشجع، الذي كان يتحدث من أمام مقر النادي الأهلي بجدة، أنه ذهب كغيره من مشجعي النادي لاستقبال الفريق في مطار جدة، لدى عودته من المعسكر الخارجي، وأنه التقى اللاعبين والتقط صورًا مع عدد منهم بدون مشاكل.
وأضاف أنه عندما اقترب من اللاعب عمر السومة، لالتقاط صورة معه، فوجئ باللاعب يأخذ الجوال منه، ويلقيه على الأرض، كما أنه تلفظ عليه، معبرا عن حزنه الشديد لما صدر من اللاعب.
وأشار إلى أن الجوال لا يعمل بعد أن ألقاه السومة، نافيا ما أشيع من أن الجوال محل الواقعة هو جوال اللاعب وأنه أخذه منه، مؤكدا أن اللاعب هو من أخذ جواله وألقاه بعيدًا.وفق “أخبار 24”.
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