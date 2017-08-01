خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أولى مبارياته في دورة تبوك الدولية الثانية، بعد تعثر أمام الفريق المصري الاسماعيلي 3/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الإثنين على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية في تبوك، وسجل هدفي الاتحاد ربيع سفياني وكهربا، في حين سجل للفريق المصري موسى كمارا، محمد فتحي، إبراهيم حسن.
ويلاقي الاتحاد في الجولة المقبلة من البطولة الدولية نظيره الاتفاق السعودي.
وفق “الرياضية”.
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