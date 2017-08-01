أثارت أخطاء الحارس الدولي سابقًا بصفوف نادي الشباب عبدالله السديري غضب أنصار ومُحبي الفريق الشبابي على مواقع التواصل الإجتماعي ، و ذلك بعد أول مشاركة رسمية لَهُ في افتتاحية بطولة تبوك الدولية و التي انطلقت مساء اليوم الأثنين عندما واجه الشباب المُستضيف نادي الوطني على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك ، و ظهر السديري بمستوى ضعيف من خلاله ولوج شباكه هدفين لم تكن على حسبان مُتابعي الفريق الشبابي ، وطالبت الجماهير المدير الفني للفريق الأول سامي الجابر بإعادة الحارس محمد عواجي ليكون خلفًا للحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى ، بعد ظهور ضعف إمكانيات السديري الفنية .
الجدير بالذكر بأن الحارس الدولي سابقًا عبدالله السديري وقع مؤخرًا لنادي الشباب بعقد يمتد لثلاثة مواسم قادمًا من نادي الوحده .وفق “أخبار 24”.
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