اكتنف الغموض حول مصير حسين عبدالغني، نجم المنتخب السعودي وناديي الأهلي والنصر سابقا، وذلك بعد حصوله على مخالصة مالية من إدارة نادي النصر.
ولا يزال عشاق الرياضة السعودية حتى هذه اللحظة ينتظرون مصير الظهير العصري، لا سيما وأن الموسم قد بات قريبا من البدء، ولا يزال اللاعب بدون نادي.
وكشفت مصادر “عين اليوم”، أن حسين عبدالغني أكد مشاركته في دورة إعداد مدربي كرة القدم، والتي تقيمها المنظمة السويدية لمدة 5 أيام، تبدأ من 20 أغسطس وتنتهي في 25 من الشهر ذاته، بمدينة اسطنبول التركية.
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