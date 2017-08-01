حذّر مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، من رسالة احتيالية جديدة تصل للبريد الإلكتروني، ينتحل مرسلها صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات؛ بغرض قبولها من المرسل إليه لاختراق بريده والسيطرة عليه.
وأوضح أن بريداً تصيدياً ينتحل صفة المركز الوطني الإرشادي لأمن المعلومات يرسل رسالة إلى الأشخاص والجهات تحمل عنوان “تحذير من فيروس الفدية شمعون 4.1”.
ودعا المركز كل مَن تصل لهم تلك الرسالة لعدم فتحها وحذف البريد الإلكتروني مباشرةً، مع ضرورة حجب النطاق وعنوان الإنترنت المشبوه.وفق “أخبار 24”.
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