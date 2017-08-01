توقعت لجنة المدارس الأهلية بغرفة جدة، توجه عدد كبير من المدارس إلى إنهاء نشاطها خلال العام الدراسي المقبل، مرجعةً ذلك إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بنسبة 15%، إلى جانب المغادرة المتوقعة لبعض العائلات الوافدة من المملكة؛ بسبب رسوم المرافقين.
وبيّن رئيس اللجنة مالك طالب وفقاً لـ”المدينة”، أن العام الدراسي المقبل سيشهد غلق 3 إلى 5% من المدارس بالقطاع الأهلي، إضافة إلى انسحاب ما لا يقل عن 10 % من طلابها، متوقعاً أن ترتفع تلك النسب خلال السنوات المقبلة.
ولفت إلى أن التوقعات الحالية تشير إلى وجود انسحابات كبيرة بين الطلاب السعوديين من المدارس الأهلية وانتقالهم للمدارس الحكومية، موضحاً أن موجة الغلق ستطال بشكل كبير المدارس الصغيرة ذات الأرباح المنخفضة.
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