علق المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، على موقفمنظمة الطيران المدني الدولي “الإيكاو” من الشكوى التي تقدمت بها قطر ضد المملكة والدول المقاطعة لها.
وقال المستشار سعود القحطاني إن شكوى سلطة قطر لمنظمة الطيران الدولي كان مصيرها الفشل الذريع، مؤكداً أن المقاطعة قائمة والأجواء مقفلة فلا جديد.
وكشف أن الأمانة العامة لمنظمة الإيكاو قدمت ورقة عمل تدعم ما جاء في ورقة الدول الأربع، وأكدت سلامة الأجواء وفق خطة الطوارئ التي تم تفعيلها منذ بداية الأزمة، مشيراً إلى تصدي رئيس وفد المملكة لمندوب قطر وإثبات صحة موقف الدول الأربع واستمرار غلق الأجواء.وفق “أخبار 24”.
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