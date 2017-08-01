اعترفت جامعة الطائف بقيامها بتسريح 300 أكاديمي منذ عدة شهور، مشيرة إلى أن ذلك جاء بعد صدور تقارير داخلية عنهم تُظهر مؤشرات سلبية عن الأداء الأكاديمي والبحثي لهم.
وأكد وكيل جامعة الطائف للشؤون الأكاديمية والتطوير الدكتور عبدالرحمن الأسمري وفقاً لـ”عكاظ”، أن أسباب تسريح هذا العدد الكبير من الأكاديميين يرجع إلى ضعف الأداء البحثي والأكاديمي لهم، وليس لتجاوز أعمار بعضهم سن الستين، مبيناً أن القرار يهدف إلى الرغبة في تقليل الهدر المالي ومعالجة الترهل ورفع الأداء.
وبيّن الأسمري أن الجامعة استقطبت نحو 54 أكاديمياً من خريجي أرقى جامعات العالم ضمن مشروع ابتعاث خادم الحرمين الشريفين؛ بغرض تغطية فجوة التسريح الجماعي، لافتاً إلى أن هذا الأمر جرى طبقاً لخطة مسبقة أعدتها الجامعة.
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