تبدأ شركات التأمين اعتباراً من اليوم (الثلاثاء)، إطلاق حملة استثنائية تنتهي مع نهاية العام الميلادي الجاري، تتمثل في توفير خصم عدم وجود مطالبات لمدة سنة، تتراوح نسبته من 10 % إلى 15 %، لجميع طالبي التأمين ممن لم يتسببوا في حوادث مرورية لسنة ميلادية سابقة لتاريخ الطلب.
كما تشمل الحملة التي تلتزم بها الشركات بموجب تعميم أصدرته مؤسسة النقد العربي السعودي، كل من لم يكن يستحق الخصم لكون مركبته جديدة، أو لعدم امتلاكه وثيقة تأمين سابقة، أو لأن وثيقة التأمين السابقة قد مضى على انتهائها أكثر من شهر.
بدورها، أشارت مؤسسة النقد إلى أن الهدف من الحملة هو تشجيع القيادة الآمنة وتمكين أكبر عدد من طالبي التأمين للاستفادة من خصم عدم وجود مطالبات لتأمين المركبات، وزيادة أكبر عدد ممكن من المؤمن لهم من خلال توفير أسعار تشجيعية مناسبة تلبي جميع فئات طالبي التأمين.
ودعت المؤسسة جميع المواطنين والمقيمين المستحقين لهذا الخصم إلى الاستفادة من هذه الحملة، والمبادرة بالتأمين على مركباتهم، وفي حال عدم تجاوب أي من شركات التأمين في تقديم الخصم المستحق، يمكنهم تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء.وفق “أخبار 24”.
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