وثق شبان من خلال مقطع فيديو عملية استقبالهم لسيل وادي حوران التابع لوادي ترج بمحافظة بيشة، ومسابقتهم لمياه السيل بمركباتهم.
ويظهر المقطع مجموعة من الشباب وهم يقودون سياراتهم أمام مجرى السيل بوادي حوران، في سلوك متهور يخالف تعليمات الدفاع المدني، وتنبيهاته المستمرة بالابتعاد عن مجرى السيول.
وكانت الأمطار قد تساقطت مساء أمس (الإثنين) على محافظة بيشة ومراكزها، وسالت على إثرها شعاب وأودية جمح والقوباء وحوران.
وفق “أخبار 24”.
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