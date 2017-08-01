نجح طيار تابع لإحدى شركات الطيران في عمل هبوط إعجازي بطائرة من طراز “إيرباص” في مطار أتاتورك بإسطنبول بعد دقائق قليلة من إقلاعه؛ بسبب تحطم قطعة ثلج كبيرة على الزجاج الأمامي للطائرة.
ووثّق مقطع فيديو متداول لحظة قيام الطيار بالهبوط اضطرارياً في المطار من دون رؤية، لينجح في النهاية إلى الوصول إلى أرض المطار في ثوانٍ معدودة، وسط مشاهدة وانبهار عدد كبير من قائدي السيارات والشاحنات بطريق مجاور للمطار.
وذكرت مصادر وفق ما ذكرت صحف تركية، أن الطيار حقق إنجازاً بطولياً بإنقاذه 127 سائحاً كانوا في طريقهم إلى قبرص، لافتةً إلى أنه فوجئ عقب إقلاعه بانعدام الرؤية من جانبه بعد اصطدام الطائرة بصخور ثلجية، ليقرر بعدها الهبوط دون رؤية معتمداً على خبرته الطويلة في الطيران.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج