أطلق قبل قليل الحساب الرسمي لمشروع البحر الأحمر السياحي، بعد لحظات قليلة من إعلان نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان إطلاقه.
ونشر الحساب إنفوجرافيك يوضح تفاصيل المشروع ومراحل تنفيذه وبعض المعلومات عنه، كما نشر مقطع فيديو أظهر الشكل المتوقع للمشروع بعد الانتهاء من تنفيذه، فيما قال الحساب الرسمي في أول تغريدة نشرها: “بسم الله وعلى بركة الله إطلاق حساب#مشروع_البحر_الأحمر”.وفق “أخبار 24”.
بسم الله وعلى بركة الله إطلاق حساب #مشروع_البحر_الأحمر
— مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) ٣١ يوليو، ٢٠١٧
50 جزيرة في #مشروع_البحر_الأحمر تجعل السعودية وجهة سياحية عالمية.pic.twitter.com/EOKBoya3u7
— مشروع البحر الأحمر (@TheRedSeaSA) ٣١ يوليو، ٢٠١٧
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