استعانت شركة أرامكو السعودية وشركة أنسيس الأمريكية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لتحقيق إنجاز كبير في مجال الحوسبة الفائقة، حيث تمكن فريق بحثي من توسيع نطاق برمجيات محاكاة تدفق السوائل التابعة لشركة ” أنسيس ” المعروفة بأنسيس فلوينت إلى ما يقرب من 200 ألف نواة معالجة.
وساعد في تحقيق هذا الإنجاز القدرات الهائلة للحاسوب السعودي الخارق “شاهين كراي XC40” الموجود في مختبر جامعة الملك عبدالله للحوسبة الفائقة لعمل المعالجة والحسابات المعقدة.
ومكّن الحاسوب الخارق الفريق البحثي من تسريع محاكاة معقدة لفصل السوائل والنفط داخل مرافق الفصل من عدة أسابيع إلى عدة ساعات، وذلك في أول مشروع تعاوني في مجال البحث والتطوير بين الجامعة وشركة أرامكو.وفق “أخبار 24”.
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