عقد مجلس الوزراء اليوم (الاثنين) جلسته الأسبوعية، برئاسة نائب خادم الحرمين، الأمير محمد بن سلمان، حيث ناقش فيها عددا من القضايا.
وأطلع نائب خادم الحرمين المجلس على مضامين لقائه بزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس الأحد، كما أطلع المجلس على نتائج لقائه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل، وما جرى خلاله من استعراض لمجالات التعاون الثنائي خاصة الجانب العسكري والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.
ووجّه الأمير محمد شكره لخادم الحرمين الشريفين على ما قام به من اتصالات بالعديد من زعماء دول العالم التي تكللت ولله الحمد بإعادة فتح المسجد الأقصى وإلغاء القيود المفروضة على الدخول للمسجد.
وأدان المجلس برئاسة الأمير محمد قيام الميليشيات الحوثية بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه منطقة مكة المكرمة، في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج، كما رحّب بما صدر عن اجتماع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في المنامة، وما عبر عنه البيان من استنكار الدول الأربع لقيام السلطات القطرية المتعمد بعرقلة أداء مناسك الحج للمواطنين القطريين الأشقاء.وفق “أخبار 24”.
نائب #خادم_الحرمين_الشريفين الأمير #محمد_بن_سلمان يرأس في #جدة جلسة #مجلس_الوزراء.pic.twitter.com/OH4t7KmNG1
— بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٣١ يوليو، ٢٠١٧
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