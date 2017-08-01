أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد المالكة لمشروع مركز الملك عبدالله المالي أسباب تأخر اكتمال المشروع الذي يعد أحد المشاريع الكبيرة والواعدة في مدينة الرياض.
وقالت المؤسسة في رد على استفسار من مجلس الشورى حول أسباب تأخر إنجاز المشروع، إن المرحلة الأولى من المشروع انتهت بنسبة 98% في حين بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الثانية من المشروع 90%.
وأضافت، وفقا لـ “الوطن”، أن من ضمن الأسباب التي أدت إلى تأخر المشروع عدم واقعية المدة المحددة لتنفيذه، وضعف إنتاجية العمالة التابعة للمقاول ومقاولي الباطن، بالإضافة إلى أن التعاقد كان بطريقة التصميم مع التنفيذ.
وأفادت المؤسسة أن من ضمن الأسباب كذلك تمديد الفترات الخاصة بمرحلة التنفيذ، وتأخر تقديم المخططات التنفيذية، وتأخر اعتماد بعض المواد وتوريدها، وتأخر المقاول في تسديد التزاماته المالية لمقاولي الباطن.
ومن ضمن أسباب التأخر كذلك عدم التزام المقاول باتباع الخطة الزمنية المعتمدة في المشروع، وحدوث تأخيرات بسبب مشاكل فنية، وضعف خطة الإدارة اللوجيستية في المشروع.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج