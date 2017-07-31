أعلن اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقباله ولدين توأم، وأسماهما “عبد الله” و”محمد”.
ونشر السومة على صفحته الرسمية في “تويتر” تغريدتين، قال فيهما: “وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقني الله بطفلين أسميتهم عبدالله و محمد، أسأل الله أن يبارك فيهما وينبتهم نباتاً حسناً، وأن يرزقني برَّهم ويبلغ أشدهم، وأن يجعلهم من عباده الصالحين، ومن حفظة كتابه الكريم”.
وانهالت على صفحة السومة آلاف التعليقات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أرسلوا له بالتهاني والأدعية بالسعادة والبركة.وفق “أخبار 24”.
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