كشف وليد الركراكي المدير الفني لنادي الفتح الرباطي المغربي عن وجود أكثر من عرض لإدارة النادي لضم لاعب الوسط المتألق في الفريق والبطولة محمد فوزير، وقال في مؤتمر صحفي بعد تأهل فريقه للدور نصف النهائي:(طبيعي أن يتلقى فوزير عروضا لضمه فهو عنصر هام وتلقى منذ شهرين عدة عروض لتألقه في الدوري المغربي وبعد انتهاء البطولة العربية سيتم النظر في العروض المقدمة له ولكن صعب استمراره مع الفتح). وتسعى إدارة النصر للظفر بخدمات اللاعب الذي يعتبر الوحيد الذي سجل ثلاثية في مباراة واحدة(هاتريك) في مباراة النصر بالذات والتي انتهت برباعية فتحاوية نظيفة ولفت أنظار المراقبين وكشافي الأندية التي رمت شباكها حوله للتعاقد معه. وقاد فوزير فريقه للتأهل للدور نصف النهائي بعد التعادل مع العهد اللبناني بهدف لكل منهما.وفق “الرياضى”.
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