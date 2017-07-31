بات قائد فريق النصر السابق حسين عبدالغني قريباً من الانضمام لفريق شباب الأردن، وجاء ذلك بعد أن جمعه لقاء برئيس نادي الشباب الأردني سليم خير في العاصمة عمان، ودار بينهما مفاوضات من اجل الانضمام إلى الفريق لمدة موسم واحدة، وأوضح خير في تصريح خاص للرياضي قال فيه: التقيت اللاعب هنا في عمان وجلست معه لمدة ساعة وعرضنا عليه الانضمام لموسم واحد معنا، ونحن في انتظار رده الذي سيكون خلال الـ 48 ساعة القادمة، وفي حالة الموافقة فسوف نتطرق للأمور الأخرى التي يطلبها اللاعب من اجل إنهاء مراسم التوقيع معه.
وأضاف: فريقنا حالياً يمثله مجموعة من اللاعبين الصغار ووجود عبدالغني مهم للغاية فهو لاعب خبرة ومكسب لهذه المجموعة الشابة، كذلك هناك 3 محترفين أجانب تعاقدنا معهم وبإذن الله سيكون الفريق مختلفا هذا الموسم.
وزاد: الدوري في الأردن سيبدأ في شهر سبتمر، ويسبقها مباريات بطولة الدرع التي تقام الأسبوع المقبل، فنحن نحتاج للخبرة والقائد في هذه المباريات.
وواصل حديثة قائلاً: الدوري السعودي مليء بالنجوم وبصراحة موقعهم الدوري الأوروبي، وأي فريق عربي يتمنى أن يضم لاعبون من الكرة السعودية، وبإذن الله تكون تجربة عبدالغني معنا ناجحة.وفق “الرياضى”.
الجدير بالذكر ان نادي شباب الأردن كان يسمى سابقاً نادي القادسية وتأسس عام 2002 وحصل على بطولة الدوري الأردني الممتاز بالإضافة إلى كأس الأردن لكرة القدم مرتين وكأس الاتحاد الآسيوي ويمتاز لعبه بخطط دفاعية وهذا ما دفعهم للتفاوض مع عبدالغني.
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