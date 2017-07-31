اتفقت ادارة النادي الاهلي بشكل نهائي مع اللاعب براين رويز ونادي سبورتنج لشبونة البرتغالي من اجل شراء عقد الدولي الكوستاركي براين رويز (31) عاما وانضمامه لصفوف النادي الاهلي، وبحسب مصادر (الرياضي) فإن موافقة براين وصلت الى ادارة النادي الاهلي مساء أمس (الاحد) فيما حصل الاهلي على موافقة ادارة سبورتنج لشبونة في وقت سابق، خصوصًا بعد أن اعطى مدرب نادي لشبونة البرتغالي الضوء الاخضر للاعب الكوستاريكي براين رويز للخروج من الفريق، وتبقى لإتمام الصفقة بين النادي الاهلي ونادي لشبونة هو وصول الضمانات البنكية والتي طلبتها ادارة النادي البرتغالي من إدارة الاهلي وتعطل وصولها بسبب توقف الدوام في البرتغال يومي السبت والاحد، وستقوم إدارة النادي الاهلي بتحويل الضمانات البنكية اليوم لإدارة سبورتنج لشبونة الذين طلبوا وقتا لمراجعة الضمانات البنكية في حال وصولها وهي اجراءت طبيعية وروتينية وقد وافقت على ذلك ادارة الاهلي، وفي حال ارسال الموافقة الرسمية من سبورتنج لشبونة البرتغالي فإن جميع اطراف الصفقة قد اكتملت وسيتم الإعلان الرسمي بعد ذلك من قبل النادي الاهلي فور توقيع براين رويز للنادي الاهلي بشكل رسمي.
نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
الأخبار الرئيسية
جديد المقالات
دعوة لتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة #الدلم
د.هلال محمد العسكر3738 0
السناب تشات .. منصة التسويق الكبرى !
هنادي العتيبي3297 0
” يصير خير ، خلها في وقتها “
أ.هنادي العتيبي7028 0
أعجوبة البتراء
سعد بن سليمان الفريخ7924 0
لهذا المسؤول الراحل أقول
سعود عبدالله الضحوك16296 3
لماذا نتغير !؟
هنادي العتيبي11123 0
الاهلي يتفق مع الكوستاريكي.. وسبورتنج يشترط ضمانا بنكيا
لا يوجد وسوم
0 301
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/884941640.html
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج