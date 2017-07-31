أكــدت مصـــادر أن الهــلال اكتفى بالخماسي البرازيلي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والأوروجــوياني نيكـــولاس ميليسي وماتيـــاس بريتوس والعماني علـي الحبسي دون التعاقد مع لاعب أجنبي سادس.
واستقر الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق على إدراج الثلاثي البرازيلـــي كارلوس إدواردو والسوري عمر خربين والأوروجــوياني نيكــولاس ميليسي في قائمة دوري أبطال آسيا على أن يحدد الاسم الرابع الذي انحصر ما بين الحارس العماني علي الحبسي والمهاجم الأوروجوياني ماتياس بريتوس قبل الموعد النهائي لرفع القائمة الأحد المقبل.
يذكر أن الهلال يواجه العين الإماراتي يوم 21 أغسطس المقبل في دور الثمانية، فيما يلعب الإياب في 11 سبتمبر في الرياض.
من جانب آخر، أنهت إدارة الهلال جميع القضايا العالقة على النادي في غرفة فض المنازعات، ولم يتبق سوى قضية واحدة تتمثل في مستحقات عبد العزيز الدوسري لاعب الوسط.وفق “الرياضية”.
وكانت غرفة قض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد سجلت ثلاث قضايا ضد النادي الأزرق.
ويتطلب من إدارة الهلال تسوية هذه القضية مع سداد رواتب ثلاثة أشهر فقط متأخرة للاعبي الفريق الأول للسماح بتسجيل اللاعبين في كشوفات الفريق لدى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم.
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