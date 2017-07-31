أظهر مقطع فيديو اللاعب السوري عمر السومة، المحترف بصفوف النادي الأهلي، وهو ينتزع جوالاً بقوة من يد أحد المشجعين خلال استقباله بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، فيما اختلفت أحاديث متداولي الفيديو عن السبب الذي جعل السومة يتصرف بهذا الشكل مع المشجع.
وبيّن الفيديو لحظة وصول السومة إلى إحدى صالات مطار جدة وتجمع مشجعين حوله بغرض التصوير معه، وسقطت إحدى حقائبه لينحني ويلتقطها بمساعدة شخص آخر، قبل أن ينقض على مشجع كان ممسكاً بجوال يقوم بالتصوير به وينتزعه من يده.
واختلفت تعليقات متداولي الفيديو حول السبب الذي دفع السومة لهذا التصرف؛ حيث قال البعض إن المشجع استفز اللاعب ما دفعه لهذا التصرف، فيما أوضح آخرون أن الجوال ملك للسومة وسقط منه والتقطه المشجع ليستخدمه للتصوير، ما دفع اللاعب السوري لخطفه من يده.
وفق “أخبار 24”.
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