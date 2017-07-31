أُجريت صباح اليوم الإثنين بأحد فنادق الإسكندرية قرعة الدور نصف النهائي للبطولة العربية “2017” المقامة حالياً في مصر.
وأوقعت القرعة فريق الأهلي المصري في مواجهة الفيصلي الأردني، فيما يلتقي الفتح الرباطي المغربي فريق الترجي الرياضي التونسي.
وستجرى مواجهة الأهلي والفيصلي بملعب برج العرب بالإسكندرية بحضور 25 ألف متفرج يوم الأربعاء المقبل، فيما ستكون مباراة الفتح الرباطي المغربي والترجي التونسي يوم الخميس المقبل بملعب الإسكندرية الذي يتسع لـ10 آلاف متفرج.
ومن المقرر أن تنطلق المبارتان عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة (التاسعة بتوقيت الرياض).وفق “أخبار 24”.
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