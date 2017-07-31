أكد المتحدث باسم وزرة الإسكان، سيف السويلم، أن الوزارة ما زالت تدرس إقرار رسوم الأراضي البيضاء في منطقة المدينة المنورة.
وأكد السويلم، وفقا لـ “عكاظ”، أن الوزارة لم تحدد بعد موعدا لإقرار الرسوم في المنطقة، وأن موعد التطبيق يدرس الآن، وسيعلن في حينه.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت أمس الأحد أن الأراضي البيضاء التي ستحصَّل عليها رسوم والتي سُجلت في مكة المكرمة بعد انتهاء مهلة التسجيل، بلغت 98 قطعة أرض، بمساحة تصل إلى 15 مليون متر مربع.
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