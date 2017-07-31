نفى مصدر بحريني بجسر الملك فهد صحة الأنباء التي تداولتها مواقع بحرينية وسعودية، تفيد بزيادة رسوم عبور الجسر من 2.5 دينار إلى 3.5 دينار، مبدياً استغرابه من محاولة البعض نشر معلومات مضللة.
وأكد المصدر بحسب صحيفة “الأيام” البحرينية أنه لا توجد نية لزيادة رسوم عبور جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، مبيناً أن الرسوم باقية كما هي 2.5 دينار للسيارات و3.5 للحافلات و”البيك أب”.
وكانت مواقع إلكترونية بحرينية وسعودية ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت شائعات تزعم رفع رسوم عبور جسر الملك فهد، وهو ما نفاه المصدر.
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