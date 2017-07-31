وصل إلى المدينة المنورة الفوج الأول من الحجاج الإيرانيين لأداء مناسك الحج هذا العام، حيث أعرب الحجاج خلال استقبالهم بمطار المدينة عن شكرهم للمملكة على حسن الضيافة.
واستقبل مطار محمد بن عبد العزيز بالمدينة منذ أمس ثلاث رحلات تقل حجاجاً قادمين من مطار بندر عباس على متن طائرة تابعة لشركة “طيران إيران”.
وأكد الحجاج الذين وصلوا إلى مطار المدينة سعادتهم بحسن الاستقبال من قِبل المسؤولين السعوديين، مؤكدين أنهم وصلوا وأنهوا إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، وأن العناية بحجاج إيران تسير بشكل ممتاز.
وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ذكرت أن عدد الحجاج الإيرانيين هذا العام سيبلغ 86 ألفاً و500 شخص يصلون ضمن 600 قافلة.
وفق “أخبار 24”.
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