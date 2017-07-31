قالت مصادر إن المبتعث طاهر الحاجي، الذي توفي في حريق متعمد بولاية أوريغون الأمريكية الأسبوع الماضي ، كان يرتب للعودة لقريته بالإحساء لإتمام خطوبته.
وأوضحت المصادر أن آخر اتصال للحاجي (24 عاماً) بوالدته كان قبل وفاته بيومين، حيث أخبرها بقبوله في برنامج الابتعاث لدراسة الهندسة الكهربائية، مبينةً وفقاً لصحيفة “اليوم” أن أسرته تنتظر وصول الجثمان لمسقط رأسه بقرية “البطالية” بالأحساء بعد سماح السلطات الأمريكية بنقل الجثمان إلى المملكة.
وأبانت أن والد المبتعث كان بكندا في زيارة لابنته المبتعثة هناك، حيث تلقى خبر وفاة ابنه، فغادر للولايات المتحدة يوم الجمعة الماضية للوقوف على تفاصيل القضية وإنهاء إجراءات نقل الجثمان للمملكة.
يذكر أن “الحاجي” توفي في حريق أشعله أحد الأشخاص في شقة صديقته انتقاماً منها، حيث امتد الحريق لمعظم المبنى الذي يسكن فيه المبتعث ما أسفر عن وفاته مع شخص آخر.
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