نفت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، صحة ما تردد حول فتحتها باب القبول لغير السعوديات، وأكدت أن مَن يتم قبولهن حالياً سعوديات وأبناء مواطنات.
وقالت وكيلة الجماعة للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فايزة الفايز، وفقاً لـ”عكاظ”، إنه لا صحة لما تردد حول استقبال يدوي لطلبات تسجيل الطالبات، مبينةً أن تسجيل وقبول الطالبات في جامعة الأميرة نورة جرى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للجامعات الحكومية بمدينة الرياض.
وأشار مصدر بالجامعة إلى أن الاستقبال اليدوي مفتوح للتصحيح فقط، وأنه تم استقبال التصحيح اليدوي لمن كانت لديهن مشكلات تقنية في القبول.
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