أعلنت وزارة الداخلية اليوم (الأحد) استشهاد رقيب وإصابة 6 من زملائه، إثر تعرض دوريتهم الأمنية لهجوم إرهابي في بلدة العوامية.
وقالت الداخلية في بيانها إن دورية أمنية تعرضت لهجوم بمقذوف متفجر أثناء أداء مهامها في حي المسورة بالقطيف صباح هذا اليوم.
وأوضحت أن الهجوم نتج عنه استشهاد الرقيب مهدي سعيد ظافر اليامي، وإصابة ستة رجال أمن ونقلهم إلى المستشفى، مؤكدة أن حالتهم مستقرة، فيما تباشر الجهات الأمنية التحقيق في الحادثة.وفق “أخبار 24”.
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